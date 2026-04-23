In der Nacht auf Donnerstag hat es in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt gebrannt. Ein 51-jähriger Insasse hatte offenbar Gegenstände in seiner Zelle angezündet.

Michael Bosch 23.04.2026 - 08:41 Uhr

Im Gefängnis in Stammheim hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, steht ein 51-jähriger Insasse im Verdacht, Gegenstände in seiner Zelle angezündet zu haben. Mitarbeiter entdeckten demnach den Brand in der Zelle des 51-Jährigen gegen 23.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer in kurzer Zeit löschte.