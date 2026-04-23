In der Nacht auf Donnerstag hat es in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt gebrannt. Ein 51-jähriger Insasse hatte offenbar Gegenstände in seiner Zelle angezündet.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Im Gefängnis in Stammheim hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, steht ein 51-jähriger Insasse im Verdacht, Gegenstände in seiner Zelle angezündet zu haben. Mitarbeiter entdeckten demnach den Brand in der Zelle des 51-Jährigen gegen 23.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer in kurzer Zeit löschte.

 

Der Insasse zog sich ersten Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen zu. Eine 34 Jahre alte Justizbeamte und ein 28-jähriger Kollege wurden, nachdem sie versucht hatten, das Feuer zu löschen, ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe aufgenommen.  