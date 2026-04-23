In der Nacht auf Donnerstag hat es in Stammheim in der Justizvollzugsanstalt gebrannt. Was bislang bekannt ist.

Michael Bosch 23.04.2026 - 08:41 Uhr

Im Gefängnis in Stammheim hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei in Stuttgart bestätigte, sei gegen 23 Uhr in einer Zelle ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz, die Flammen seien nach etwa einer Viertelstunde gelöscht gewesen. Ein Sprecher der Feuerwehr Stuttgart sagte, der Einsatz habe „kein größeres Ausmaß“ gehabt.