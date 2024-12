Die US-Regierung hat drei Häftlinge aus Guantánamo entlassen: zwei Malaysier und einen Kenianer. Noch 27 Männer bleiben weiterhin in dem umstrittenen Militärgefängnis.

red/epd 18.12.2024 - 19:29 Uhr

Die US-Regierung hat drei Häftlinge aus dem umstrittenen Militärgefängnis Guantánamo entlassen. Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden Mohammed Farik bin Amin und Mohammed Nazir bin Lep in ihr Heimatland Malaysia überstellt. Bereits am Dienstag war der Kenianer Mohammed Abdul Malik Bajabu entlassen worden. Somit bleiben 27 Männer in Guantánamo, darunter der mutmaßliche Planer der Terroranschläge vom 11. September 2001, Khalid Sheikh Mohammed.