Der Ukraine-Krieg zeigt, dass Drohnen immer wichtiger werden. Die Bedrohung durch solche Fluggeräte dürfte auch in Deutschland steigen, etwa durch Sabotage. Dafür wappnen sich zwei deutsche Firmen.
11.05.2026 - 10:00 Uhr
Bonn/Düsseldorf - Der Rüstungskonzern Rheinmetall übt den Schulterschluss mit der Deutschen Telekom, um gemeinsam feindliche Drohnen und Cyberangriffe abzuwehren. Ein entsprechendes Entwicklungsvorhaben für einen Drohnen-Schutzschild gaben die beiden Firmen bekannt. Es ist noch in einem frühen Stadium.