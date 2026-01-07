Zugefrorene Seen und Flüsse ziehen die Menschen magisch an. Aber wenn das Eis bricht, wird es innerhalb kürzester Zeit lebensgefährlich, erklärt DLRG-Vorstand Christian Fritz.
07.01.2026 - 15:45 Uhr
Es ist schon zu verlockend: Strahlender Sonnenschein, Schnee und auf den Seen in der Region Stuttgart hat sich eine ordentliche Eisschicht gebildet. Doch auf zugefrorene Seen und Flüsse zu gehen, ist hochgefährlich – und immer wieder gehen Unfälle mit im Eis eingebrochenen Personen auch tödlich aus, sagt Christian Fritz von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Württemberg im Interview.