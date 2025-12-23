Israels Parlament verlängert ein Gesetz, das Sendeverbote für als „gefährlich“ eingestufte ausländische Medien erlaubt, bis Ende 2027. Kritiker sehen Gefahren für die Pressefreiheit.
23.12.2025 - 19:59 Uhr
Das israelische Parlament hat die Verlängerung eines Gesetzes beschlossen, das ein Sendeverbot für als gefährlich eingestufte ausländische Medien erlaubt. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zum Dienstag für die Gesetzesänderung. Diese ermögliche es, "im Rahmen einer bis zum 31. Dezember 2027 geltenden Übergangsbestimmung die Ausstrahlung durch ausländische Medien einzuschränken, die der Staatssicherheit schaden", teilte die Knesset im Onlinedienst X mit.