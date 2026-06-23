Eine gefährliche Raupe ist auf dem Vormarsch: Der Eichenprozessionsspinner treibt auch im Kreis Esslingen sein Unwesen, wovor das Landratsamt warnt. Das sollte beachtet werden.
23.06.2026 - 11:00 Uhr
Sein Name klingt harmlos. Doch der Eichenprozessionsspinner ist ein unangenehmer Zeitgenosse, zumindest für Menschen. Das Landratsamt Esslingen warnt vor dem wärmeliebenden Schmetterling. Er sei ein Gewinner des Klimawandels und komme inzwischen nahezu überall in Eichenbeständen vor. Aktuell gingen beim Forstamt und bei Waldbesitzern regelmäßig Meldungen über Fundorte ein.