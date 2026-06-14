Kleinste Verletzungen haben bei Diabetikern gefährliche Folgen. Warum diese Gefahr im Sommer besonders groß ist, erklärt der Diabetes-Experte Farzin Adili.
Schuhe aus und raus. So sollte es sein im Sommer, wenn der sonnenbeschienene Boden warm und das Gras sich unter den Fußsohlen ganz weich anfühlt. Und doch genau vor diesem sommerlichen Vergnügen warnt die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) ganz aktuell: „Wer an Diabetes erkrankt ist, sollte bitte nicht barfußlaufen. Weder im Haus oder in der Wohnung und erst recht nicht im Freien.“