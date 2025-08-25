In Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg wurden Darmbakterien im Trinkwasser festgestellt. Die Behörden warnen und geben Tipps, um sich zu schützen.

In der Gemeinde Oberstenfeld ist eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Betroffen ist das sogenannte Ortsnetz II, das die Bereiche In den Schafwiesen, Eichhäldenstraße, Klären, Am Schafhaus, Kreuzstraße und Hauäcker umfasst. Laut Mitteilung des Landkreises und der Gemeindeverwaltung können gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund gilt ab sofort ein Abkochgebot für alle Haushalte in den genannten Straßenzügen. Die Bevölkerung wird dringend dazu aufgefordert, Leitungswasser vor dem Gebrauch einmalig sprudelnd aufzukochen und anschließend mindestens zehn Minuten abkühlen zu lassen. Dies gilt insbesondere für das Trinken, die Zubereitung von Speisen, das Zähneputzen sowie das Reinigen offener Wunden.

Bürger werden über viele Kanäle informiert – auch über Lautsprecher

Die Behörden haben die Warnung am Montagnachmittag über verschiedene Kanäle verbreitet – darunter die Warn-App NINA, die kommunale Homepage, soziale Medien und Lautsprecherdurchsagen.

Bei der Verunreinigung handelt es sich um Intestinale Enterokokken, das sind kugelförmige Bakterien, die natürlicherweise im Darm von Menschen und Tieren vorkommen – und auf eine fäkale Verunreinigungen des Wasser hindeuten. Die Ursache sei jedoch noch unklar, sagt Oberstenfelds Bauamtsleiter Kai Kraning. Das betroffene Gebiet beziehe jedenfalls kein Grundwasser aus dem Gemeindegebiet, sondern Wasser der Landeswasserversorgung, so Kraning.

Die Behörden arbeiten laut eigener Aussage mit Hochdruck daran, die Ursache der Verunreinigung zu ermitteln und die Trinkwasserqualität wiederherzustellen. Sobald das Wasser wieder bedenkenlos genutzt werden kann, werde die Bevölkerung informiert, so die Oberstenfelder Verwaltung. Bis dahin gilt: Vorsicht walten lassen und ausschließlich abgekochtes Wasser verwenden.