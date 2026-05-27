Gefahr in Korntal-Münchingen Plötzlich ist ein Loch mitten auf der Straße
Mitten in der Korntaler Apfelallee hat sich ein 1,60 Meter tiefes Loch aufgetan. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine böse Überraschung verhindert.
Mitten in der Korntaler Apfelallee hat sich ein 1,60 Meter tiefes Loch aufgetan. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine böse Überraschung verhindert.
Ein Loch ist im Eimer, heißt es in einem alten Schlager. Doch aktuell war ein Loch nicht im Eimer, sondern mitten in der Korntaler Apfelallee. Es hätte für manchen Autofahrer zu einer bösen Pfingstüberraschung werden können, wäre nicht die Feuerwehr sofort eingeschritten.