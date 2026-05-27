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  6. Plötzlich ist ein Loch mitten auf der Straße

Gefahr in Korntal-Münchingen Plötzlich ist ein Loch mitten auf der Straße

Gefahr in Korntal-Münchingen: Plötzlich ist ein Loch mitten auf der Straße
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Ganz schön tief: Das rätselhafte Loch in der Korntaler Apfelallee Foto: Feuerwehr Korntal-Münchingen/Rometsch

Mitten in der Korntaler Apfelallee hat sich ein 1,60 Meter tiefes Loch aufgetan. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine böse Überraschung verhindert.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Ein Loch ist im Eimer, heißt es in einem alten Schlager. Doch aktuell war ein Loch nicht im Eimer, sondern mitten in der Korntaler Apfelallee. Es hätte für manchen Autofahrer zu einer bösen Pfingstüberraschung werden können, wäre nicht die Feuerwehr sofort eingeschritten.

 

Am Freitag vor dem langen Wochenende, kurz vor 19 Uhr, war der Korntaler Löschzug von der Leitstelle wegen eines „Lochs in der Straße“ alarmiert worden. Als der Kommandowagen wenige Minuten später in der Apfelallee eintraf, bestätigte sich diese ungewöhnliche Meldung. Mitten auf der Fahrbahn tat sich ein kreisrundes Loch von knapp einem halben Meter Durchmesser auf. Auch die Tiefe war mit gemessenen 1,60 Metern nicht unbeträchtlich.

Heftiger Regen wird als Ursache vermutet

Die Feuerwehrleute und die Polizei mussten dann genauer in den Untergrund schauen, um die mutmaßliche Ursache auszumachen. Dabei entdeckte sie eine beschädigte Rohrleitung. Wahrscheinlich war durch die heftigen Regenfälle in der vergangenen Woche das Erdreich so ausgeschwemmt worden, dass der Asphalt darüber nachgegeben hat.

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Da die Feuerwehr zwar vieles kann, aber für Tiefbauarbeiten dann doch eher spärlich ausgerüstet und ausgebildet ist, beschlossen Feuerwehr und Polizei gemeinsam, die Einsatzstelle großräumig abzusperren. Damit auch wirklich niemand während der Feiertage unfreiwillig in die Tiefe stürzt, wurde mit dem Bereitschaftsdienst des Korntaler Bauhofes zur Sicherheit die komplette Fahrbahn dicht gemacht. Jetzt ist es Sache der Stadtverwaltung, das Loch wieder zu stopfen.

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