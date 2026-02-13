Gefahr von KI-Chatbots Wie ChatGPT zu Wahnvorstellungen führt
Chatbots wie ChatGPT können Denkweisen der Nutzer spiegeln und verstärken. Die Ulmer Psychotherapeutin Petra Neumann berichtet, welche Gefahren das birgt.
Chatbots wie ChatGPT können Denkweisen der Nutzer spiegeln und verstärken. Die Ulmer Psychotherapeutin Petra Neumann berichtet, welche Gefahren das birgt.
Der junge Mann, der bei Petra Neumann eine Therapie machte, litt an mehreren sozialen Ängsten: Anton (Name geändert) scheute sich, mit Mitschülern in Kontakt zu treten, hielt andere Menschen für potenziell gefährlich und zog sich zunehmend zurück. „Gleichzeitig war er sehr kreativ und hat sich über ChatGPT eigene Freunde und sogenannte Avatare gebaut, mit denen er ersatzweise ein digitales Sozialleben führte“, berichtet die Psychotherapeutin Neumann, die in Ulm praktiziert.