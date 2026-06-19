Wegen Hochwassergefahr am Dörsbach wurden die Ritterspiele in Katzenelnbogen abgesagt. Ein Zeltlager wird geräumt – Evakuierungen sind den Angaben nach in exponierten Lagen möglich.
19.06.2026 - 22:14 Uhr
Katzenelnbogen - Warnung vor Extremhochwasser: Am Dörsbach bei Katzenelnbogen in Rheinland-Pfalz ist ein schnell und stark steigender Flusspegel gemeldet worden. Für Anliegergemeinden gilt Warnstufe "Gefahr", wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Abend auf seiner Internetseite mitteilte.