Sexuelle Missbrauchsdarstellungen, «KI-Models» und «Skinnytok» - Experten von Jugendschutz.net zeigen in ihrem Jahresbericht gefährliche Trends im Netz auf und legen Zahlen vor.
19.05.2026 - 12:15 Uhr
Berlin - Die von Bund und Ländern finanzierte Plattform Jugendschutz.net hat im vergangenen Jahr 15.099 Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen im Netz registriert. In den meisten Fällen ging es um Missbrauchsdarstellungen von Kindern (12.334 Fälle) und Jugendpornografie (1.091), wie aus dem Jahresbericht der Stelle hervorgeht, der in Berlin vorgelegt wurde. Andere Bereiche wie politischer Extremismus, Cybermobbing, Pornografie oder Gewalt machten einen vergleichsweise geringen Anteil der entdeckten Verstöße aus.