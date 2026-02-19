Eine scheinbar kleine Fahrbahnbeschädigung hat am Donnerstagmorgen auf der B 29 nahe Schorndorf große Folgen gehabt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Sascha Sauer 19.02.2026 - 15:32 Uhr

Ein tiefes Schlagloch hat am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gleich zwei Autofahrer ausgebremst. Gegen 7.25 Uhr waren ein 41 Jahre alter Ford-Fahrer und eine 31-jährige VW-Fahrerin nahezu hintereinander auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als sie in die beschädigte Fahrbahnstelle gerieten.