Auf einem Parkplatz an der Lenbachstraße sollen ab Ende 2025 insgesamt 76 Geflüchtete wohnen. Bei Stimmengleichheit wurde der Vorschlag der Stadt von den Feuerbacher Lokalpolitikern abgelehnt. Bezüglich der Parkplätze gab es eine Überraschung.

Torsten Ströbele 19.07.2024 - 16:00 Uhr

Im Sitzungssaal des Feuerbacher Rathauses war jeder Platz belegt. Besucherinnen und Besucher drängten sich in dem Raum, saßen auf dem Boden oder standen im Flur. Der Grund für das große Interesse: Die Stadtverwaltung plant, an der Lenbachstraße in der Nähe des Höhenfreibades Killesberg eine Flüchtlingsunterkunft zu bauen, in der 76 Menschen wohnen sollen.