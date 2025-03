In der Nachbarschaft hatten die Pläne für Protest gesorgt. Jetzt ist klar: In das ehemalige Pflegeheim am Parksee werden keine Geflüchteten einziehen. Denn es gibt scheinbar keinen Bedarf mehr.

Sophia Herzog 17.03.2025 - 16:24 Uhr

Erst hatte es große Wellen geschlagen, in den vergangenen Monaten ist es dann ruhig um dieses Vorhaben geworden: Ende 2023 wurde bekannt, dass der Landkreis Böblingen beabsichtigte, Geflüchtete im ehemaligen Seniorenheim am Parksee in Leonberg unterzubringen. Der Plan hatte seinerzeit für große Proteste aus der Nachbarschaft gesorgt. Passiert ist seitdem wenig. Jetzt gibt es eine Kehrtwende: Es soll keine Flüchtlingsunterbringung am Parksee mehr geben. Das erklären Landkreis und Stadt Leonberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung.