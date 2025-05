Eine marode Heizung und teure Pachten: Zwei Gemeinschaftsunterkünfte will die Weil der Städter Verwaltung bald aufgeben. Deshalb muss anderswo aufgestockt werden.

Sophia Herzog 12.05.2025 - 06:09 Uhr

Wenn Geflüchtete in Weil der Stadt ankommen, wo sollen sie unterkommen? Sieben Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose, zwischen denen in der Keplerstadt nicht differenziert wird, gibt es derzeit – teilweise in Containeranlagen, aber auch in Bestandsgebäuden.