Am Sonntag wurden ein Polizist und ein Hund bei einer Flüchtlingsunterkunft verletzt. Mittlerweile gibt es Infos zur Tat – und auch über die besondere Einrichtung wird einiges bekannt.
08.09.2025 - 14:54 Uhr
Bei einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) in einem Ludwigsburger Gewerbegebiet in der Nacht zum Sonntag sind weiterhin Fragen offen. Mittlerweile scheint klar, dass ein Bewohner einer Geflüchtetenunterkunft einen Polizisten sowie einen Polizeihund angegriffen und verletzt haben soll.