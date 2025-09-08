Am Sonntag wurden ein Polizist und ein Hund bei einer Flüchtlingsunterkunft verletzt. Mittlerweile gibt es Infos zur Tat – und auch über die besondere Einrichtung wird einiges bekannt.

Bei einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) in einem Ludwigsburger Gewerbegebiet in der Nacht zum Sonntag sind weiterhin Fragen offen. Mittlerweile scheint klar, dass ein Bewohner einer Geflüchtetenunterkunft einen Polizisten sowie einen Polizeihund angegriffen und verletzt haben soll.

Was wir wissen Bestätigt hat ein Sprecher der Polizei bereits am Sonntagmittag, dass es rund um die Geflüchtetenunterkunft in der Mauserstraße zu einem SEK-Einsatz gekommen ist. Auch Augenzeugenberichte, wonach ein Polizist und ein Polizeihund bei dem Einsatz verletzt wurden, kann die Polizei bestätigen.

Verständigt hatte die Polizei um kurz vor ein Uhr ein Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das DRK lagert in der Halle des betroffenen Gebäudes Material, in den umgebauten Büroräumen nebenan sind Geflüchtete untergebracht. Mit drei Fahrzeugen seien die DRKler von ihrem Dienst beim Crown of Sounds am Residenzschloss zurückgekommen und luden dort ihr Einsatzmaterial aus – so berichtet es eine Führungsperson des DRK-Ortsverbandes dieser Zeitung.

Ein Bewohner der Geflüchtetenunterkunft habe währenddessen im Hof leere Glasflaschen auf dem Boden zertrümmert und herumgebrüllt. Eine der Flaschen habe er gegen ein Fahrzeug geworfen, daraufhin riefen die Sanitäter die Polizei. Diese sei bereits wenige Minuten später mit der Hundestaffel eingetroffen, die Sanitäter zogen sich daraufhin in die Halle zurück.

Im Hof habe die Polizei den Bewohner gestellt und zu beruhigen versucht – dieser sei aber weiter aggressiv gewesen und habe noch mindestens eine weitere Flasche geworfen. Wie genau der Polizist und der Polizeihund letztlich verletzt wurden, habe der Augenzeuge des DRK dagegen nicht gesehen.

Das Rote Kreuz hat die Halle in Oßweil im Mai 2019 übernommen, kurze Zeit später wurden die Büroräume nebenan zu einer Geflüchtetenunterkunft umgebaut. Seither habe es laut dem Sanitäter keine Probleme gegeben, der Tatverdächtige von Sonntagnacht habe jedoch schon häufiger im Hof herumgebrüllt.

Laut Stadtverwaltung leben in der Unterkunft Menschen in besonderen Lebenslagen – darunter auch Personen mit psychischen Erkrankungen oder sozialen Problemen. „Die damit verbundenen Herausforderungen sind bekannt und werden seit Langem aktiv angegangen“, sagt Stadtsprecherin Karin Brühl.

Es gebe regelmäßige Besuche des psychosozialen Dienstes des Landratsamtes, zudem Beteiligungsformate wie eine Hausversammlung – die zuletzt im Juni stattfand – sowie niedrigschwellige Begegnungsangebote, etwa gemeinsames Kaffeetrinken. Ziel sei es, Vertrauen aufzubauen, Probleme frühzeitig zu erkennen und passende Hilfen zu vermitteln, so Brühl. „Trotz aller Betreuung und Begleitung kann es immer wieder zu außergewöhnlichen Situationen kommen.“

Auch der Arbeitskreis Asyl hat in den Anfangsjahren Gesprächsangebote in der Unterkunft gemacht, ein Fest organisiert und ein Gartenprojekt angestoßen. Monika Schittenhelm vom AK Asyl Ludwigsburg betont, dass es dort immer wieder Probleme und auch Polizeieinsätze gebe – „da gibt es nichts zu beschönigen“.

Obwohl in der Unterkunft nur rund 35 Menschen leben, komme es regelmäßig zu Streitigkeiten. Das liege nicht allein an den besonderen Lebenslagen der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch an den Voraussetzungen des Gebäudes. Verschiedene Kulturen träfen auf engem Raum aufeinander, und Ausweichmöglichkeiten gebe es kaum, so Schittenhelm.

Was wir nicht wissen

Bis Redaktionsschluss gab es keine offizielle Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall. Der Tathergang und Details zum mutmaßlichen Täter sind daher noch unklar – so ist etwa offen, ob, wie und warum der verdächtigte Randalierer den Polizisten und den Hund attackiert hat.