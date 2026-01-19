Gefragter Automatenladen 24/7 geöffnet – Auch Sonntags in Leutenbach spontan Eier oder Nudeln holen
In Leutenbach schließt moderne Technik Versorgungslücken: Das 24/7-Lädle macht deutlich, wie Nahversorgung im ländlichen Raum heute gelingen kann.
Als die Tür des kleinen Ladens in der Ortsmitte von Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) aufschwingt, fällt der Blick sofort auf die massiven Automaten an der Wand. Einer ist silbern mit kleinen Fächern voller Nudeln, Eier und Honig. Rechts daneben steht ein großes, tiefschwarzes Gerät, dessen breite Glasscheibe den Blick auf Säfte, Soßen und regionale Spezialitäten freigibt.