Viele verlassen sich in bestimmten Situationen auf ihr Bauchgefühl. Wie verlässlich dieser innere Kompass ist? Und wie lässt Intuition trainieren? Und: Was ist das überhaupt?
02.06.2026 - 13:28 Uhr
Wir fragten den Hirnforscher Gerhard Roth (1942-2023) in einem Interview einmal, warum Kreativität beim Menschen eher die Ausnahme sei und nicht die Regel? „Wenn es dafür klare Regeln gäbe, könnte jeder kreativ werden“, antwortete der Gründer und langjährige Leiter des Instituts für Hirnforschung in Bremen.