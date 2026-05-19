Gefühlslage Anxiety „Angst ist eine Einladung, uns selbst kennenzulernen“
Anxiety ist zur Gefühlslage einer jungen Generation geworden. Die Psychologin Pauline Stockmann gibt Tipps, wie man die eigenen Unsicherheiten versteht – und Anspannung löst.
Anxiety ist zur Gefühlslage einer jungen Generation geworden. Die Psychologin Pauline Stockmann gibt Tipps, wie man die eigenen Unsicherheiten versteht – und Anspannung löst.
Anxiety ist mehr als Angst – sie beschreibt eine Gefühlslage der jungen Generation, den unangenehmen Gefühlsnebel und die innere Anspannung. Die Psychotherapeutin Pauline Stockmann aus Berlin gibt in ihrem Buch „Lass mal über Anxiety reden“ Tipps für den richtigen Umgang. Im Interview erklärt sie, mögliche Ursachen hinter dem diffusen, bedrohlichen Unwohlgefühl – und warum wir, anstatt unsere Anxiety zu bekämpfen, lernen sollten, ihr zu zuhören.