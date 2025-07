Gegen den Trend: Renningen rechnet mit mehr Gewerbesteuer als erwartet

Die Stadt Renningen trotzt dem Trend – zumindest in Sachen Gewerbesteuer. Während die aktuelle Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums vom Mai davon ausgeht, dass Städte und Gemeinde in Baden-Württemberg etwa 666 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer in diesem Jahr einnehmen werden, zeigt der Pfeil in der Rankbachstadt nach oben.