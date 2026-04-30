Gegen die Pläne der DB Herrenberg startet Petition: IC-Halt soll bleiben
Herrenbergs OB Nico Reith kämpft mit einer Onlinepetition gegen den geplanten Wegfall des IC-Halts in Herrenberg. Sein Appell richtet sich an die Deutsche Bahn.
Herrenbergs OB Nico Reith kämpft mit einer Onlinepetition gegen den geplanten Wegfall des IC-Halts in Herrenberg. Sein Appell richtet sich an die Deutsche Bahn.
Der Herrenberger Oberbürgermeister Nico Reith (parteilos) wehrt sich gegen die Pläne der Deutschen Bahn, den IC-Halt in Herrenberg zu streichen. Nachdem er sich bereits vergangene Woche mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt hat, wurde auf seine Initiative hin am Montag die Petition „IC-Halt in Herrenberg erhalten“ auf der Online-Plattform Change.org gestartet.