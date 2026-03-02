Mit der Kampagne „Spaltung sucks“ wirbt der Landesjugendring für mehr Zusammenhalt und fordert eine Enquete-Kommission gegen gesellschaftliche Spaltung.
02.03.2026 - 12:44 Uhr
Der Landesjugendring Baden-Württemberg fordert von der künftigen Landesregierung die Einrichtung einer Enquete-Kommission zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ziel müsse es sein, Lösungen gegen zunehmende Polarisierung zu erarbeiten und die Interessen junger Menschen stärker in der Politik abzubilden, sagt Vorstandssprecher Alexander Strobel.