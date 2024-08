Rechtsextreme Randalierer bestimmen tagelang die Schlagzeilen in Großbritannien. Für den Abend sind weitere Aktionen angekündigt - doch auf den Straßen versammeln sich Tausende Gegendemonstranten.

red/dpa 07.08.2024 - 22:40 Uhr

Nach den rechtsextremen Krawallen in Großbritannien sind in mehreren Städten Gegendemonstranten auf die Straße gegangen. Menschen protestierten zum Beispiel in London und Brighton gegen Hass und Rassismus, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In Liverpool hätten sich mehrere Hundert Menschen versammelt, um ein Zentrum für Asylbewerber zu schützen.