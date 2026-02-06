Nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg empfängt der FC St. Pauli an diesem Samstag (15.30 Uhr) den VfB. Nicht nur für Trainer Alexander Blessin geht es dann um sehr viel.
06.02.2026 - 13:03 Uhr
Der letzte Heimsieg datiert vom 13. Dezember des Vorjahres mit dem 2:1 im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim; seit sechs Pflichtspielen ist man inzwischen ohne Dreier. Gerade mal einen Punkt beträgt daher aktuell der Vorsprung des Vorletzten vom FC St. Pauli auf das Schlusslicht von der Ostalb. Auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz liegt der Rückstand der Hanseaten bereits bei vier Punkten.