Am Samstag muss der VfB bei Bayer Leverkusen ran. Gleich vier Profis der Werkself sind beim Afrika-Cup am Ball. Wie ist die Lage?
07.01.2026 - 10:40 Uhr
Der VfB Stuttgart muss an diesem Samstag zum Jahresauftakt der Bundesliga auswärts bei Bayer Leverkusen ran (18.30 Uhr). Der Afrika-Cup in Marokko beschäftigt dabei beide Teams – Leverkusen noch mehr als den VfB. So müssen die Weiß-Roten „nur“ auf den Offensivmann Bilal El Khannouss verzichten, der mit Marokko ins Viertelfinale eingezogen ist und dort an diesem Freitag auf Kamerun trifft (20 Uhr).