Der VfB tritt an diesem Sonntag als Favorit im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach an – aus guten Gründen.
24.01.2026 - 09:00 Uhr
Auf den VfB Stuttgart wartet eine echte Wundertüte. Denn bei Borussia Mönchengladbach weiß man in dieser Saison nie so recht, was kommt – wobei das Pendel im Zweifel eher in die negative Richtung ausschlägt. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) treten die Weiß-Roten in der Bundesliga im nicht ausverkauften Borussia-Park an (es gibt noch Karten in fast allen Kategorien/der Gästeblock ist ausverkauft) – und geht dabei als Favorit ins Spiel.