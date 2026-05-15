Vor dem Saisonfinale ploppt bei Eintracht Frankfurt noch ein Thema auf: Stürmer Jonathan Burkardt soll Albert Riera beleidigt haben. Dieser bestätigt eine Strafe ohne Details zu nennen.
15.05.2026 - 15:08 Uhr
Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera hat eine Geldstrafe von Stürmer Jonathan Burkardt aus disziplinarischen Gründen bestätigt. „Er hat etwas gemacht, das intern bestraft werden musste. Ich habe es mit der Gruppe geklärt, er hat es akzeptiert. Er hat sich entschuldigt. Das ist für mich das Wichtigste“, sagte Riera vor dem Saisonfinale, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum gegen den VfB Stuttgart stattfindet.