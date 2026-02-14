Mit weniger als 25 Prozent Füllstand erreichen deutsche Gasspeicher historische Tiefststände im Winter – die Branche warnt vor Engpässen womöglich schon ab 20 Prozent.
13.02.2026 - 19:48 Uhr
Die deutschen Gasspeicher haben alarmierend niedrige Füllstände unterschritten, was nun zu einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie führt. Mit einem aktuellen Füllstand von knapp unter 25 Prozent im bundesweiten Durchschnitt – in Bayern sogar nur 18,3 Prozent – sind die Gasvorräte so gering wie noch nie zuvor zu dieser Jahreszeit.