Geigen-Star David Garrett: „Besser ausbrennen als verblassen!“ – David Garretts Karriere-Plan

Der Geigen-Virtuose David Garrett begeistert weltweit ein Millionenpublikum. Im Rahmen seiner „Millennium Symphony“-Open-Air-Tournee gastiert er auf einigen der schönsten Open Air-Bühnen in Deutschland und Österreich – und tritt auch am 2. August im Innenhof des Residenzschlosses in Ludwigsburg auf. Der 45-Jährige hat aber auch schon sein nächstes Klassik-Album fertiggestellt. Im Interview spricht der Weltstar über seine unbändige Leidenschaft für die Musik, ungewöhnliche Tourorte und verrät, wie er sich sein Karriere-Ende vorstellt.