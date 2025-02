Ein Kleinflugzeug verschwindet am frühen Abend bei Geisingen vom Radar. Polizei und Feuerwehr starten eine Suchaktion. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Rettungskräfte suchen bei Geisingen nach einem verschwundenen Kleinflugzeug. Das zweimotorige Flugzeug wurde gegen 18.00 Uhr als vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Menschen an Bord sind, ist nach Angaben einer Sprecherin noch Gegenstand von Ermittlungen. Ebenso, wer die Polizei informierte.

Das letzte Mal per Radar geortet wurde das Flugzeug demnach in einem großflächigen Waldgebiet südwestlich von Geisingen (Landkreis Tuttlingen). An der Suchaktion sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.