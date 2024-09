17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto an Unfallstelle

Geislingen an der Steige

Ein 17-jähriger Motorradfahrer und eine Autofahrerin kollidieren bei einem Unfall auf einem schmalen Flurweg ungebremst. Der Rettungsdienst kann den Motorradfahrer nicht mehr reanimieren.

Sebastian Winter 20.09.2024 - 12:16 Uhr

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) am Freitagmorgen tödlich verunglückt. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr auf einem schmalen Flurweg zwischen Kuchalb und Stötten.