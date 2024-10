In Geislingen stoppt die Polizei einen Autofahrer, der zuvor ein an der Straße stehendes Auto rammte. Ein Alkoholtest offenbart seinen Zustand.

red/AFP 18.10.2024 - 16:32 Uhr

Polizisten haben im baden-württembergischen Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) einen Autofahrer mit mit einem Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille ertappt. Wie die Beamten in Ulm mitteilten, hatte der 47-Jährige am Freitag mit seinen Wagen ein an einer Straße stehendes Fahrzeug gerammt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte dessen deutliche Trunkenheit.