Geislingen an der Steige

In Geislingen an der Steige eskaliert am Mittwoch ein Familienstreit auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum. Die Polizei ermittelt nun gegen den Sohn und den Partner der Mutter.

Philip Kearney 21.02.2025 - 13:25 Uhr

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist am Mittwoch ein Familienstreit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zur Schlägerei zwischen zwei Männern.