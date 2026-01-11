Kurz vor diesem Brand soll die 15-Jährige bereits in einem anderen Haus in der Nähe Müll angezündet haben. Die Anwohner brachten die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle. Während die Beamten dort die Anzeige aufnahmen, wurde der zweite Brand gemeldet. Laut Polizei soll dabei ein Schaden von über 100.000 Euro entstanden sein. Warum die 15-Jährige die Brände gelegt hatte, ist bislang nicht bekannt.