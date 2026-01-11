In einem Mehrfamilienhaus brennt Müll. Während die Beamten den Vorfall aufnehmen, brennt ganz in der Nähe ein Wohnhaus. Für beide Feuer soll eine Jugendliche verantwortlich sein.
11.01.2026 - 17:39 Uhr
Eine polizeibekannte Jugendliche soll ein Wohnhaus in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) in Brand gesteckt haben. Die 15-Jährige habe im Eingangsbereich des unbewohnten Hauses Verpackungsmaterial angezündet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten nahmen sie in der Nähe des Tatortes fest. Eine Anwohnerin wurde durch den Rauch leicht verletzt.