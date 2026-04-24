Eine Spaziergängerin entdeckt am Mittwoch in einem Wald im Kreis Göppingen einen Müllberg. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Umweltstraftat und sucht Zeugen.

Rund 15 Kubikmeter Unrat, Holz und Abfälle aus Gebäuderenovierung haben Ungekannte in einem Wald bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) entsorgt. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, entdeckte eine Spaziergängerin am Mittwochvormittag den riesigen Müllberg. Der genaue Ablagerungsort befindet sich östlich von Bad Überkingen und links neben der Landesstraße 1230, nur wenige Meter von einem geschotterten Platz entfernt.

Die Unbekannten kippten laut Polizei mehrere Kubikmeter Müll und auch Erdmischungen zwischen dem 18. April, 9 Uhr, und dem 22. April, 8 Uhr, auf dem Wanderweg Kahlenstein mitten im Wald ab. In dem riesigen Berg von Unrat befand sich nicht nur ein Ölkanister mit etwa 15 bis 20 Liter Altöl, sondern auch ein Kühlschrank, rund 10 Kubikmeter verarbeitetes Holz sowie Dachziegel, Gartenspielgeräte, Erdmischungen, Glas, Haushaltsdekoration und weitere Stoffe. Auch ein graues Mercedes Kinderauto hinterließen die Unbekannten im Wald.

Die Polizei ermittelt. Foto: Polizeipräsidium Ulm

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Offenbar entsorgte jemand aus dem privaten Bereich und womöglich auch aus einem Gewerbebetrieb die umweltgefährdenden Überbleibsel auf gefährliche Weise im Wald, so die Polizei. Durch den Ölkanister drohe auch eine Gefahr für die Umwelt.

Die Polizei Geislingen, Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm, ermittelt auch wegen einer Umweltstraftat und sucht den oder die Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07331/9327-0 bei der Polizei Gewerbe / Umwelt oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.