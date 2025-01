In einer Toilette einer Schule in Geislingen bricht am Dienstag ein Brand aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Zwei Verdächte stehen im Raum.

Annika Mayer 22.01.2025 - 11:14 Uhr

In einer Schule in Geislingen (Landkreis Göppingen) hat es am Dienstag gebrannt. Kurz vor 9 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in Geislingen zu der Schule in der Auchtweide aus, wie die Polizei mitteilte. In einer Toilette brannte es, die Flammen verschmorten den Halter für die Papiertücher. Dadurch kam es zu starker Rauch- und Rußentwicklung.