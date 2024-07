Seit Anfang Juni werden in Geislingen immer wieder landwirtschaftliche Gebäude in Brand gesetzt. Nach einem Brand am Dienstag nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

may 16.07.2024 - 11:02 Uhr

Nach einer Serie von Brandstiftungen an landwirtschaftlichen Gebäuden in Geislingen (Zollernalbkreis) hat die Polizei am Dienstag einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, für ein halbes Dutzend mutmaßlicher Brandstiftungsdelikte verantwortlich zu sein, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten.