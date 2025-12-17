Gelähmter Eishockey-Profi: Mike Glemser zieht Klage auf Schmerzensgeld zurück

Vor dem Arbeitsgericht im oberbayerischen Weilheim hätte an diesem Donnerstag ein ebenso brisanter wie tragischer Fall verhandelt werden sollen. Der frühere Eishockey-Profi Mike Glemser (28), der aus Stuttgart stammt, ist seit einem schlimmen Unfall im Februar 2023 vom Hals abwärts gelähmt. Das Unglück, das sein Leben verändert hat, passierte in der Oberliga-Partie seiner Starbulls Rosenheim beim SC Riessersee nach einem Check an der Bande. Anschließend kämpfte Mike Glemser nicht nur in der Rehabilitation um kleine Verbesserungen seiner körperlichen Konstitution, er verklagte auch seinen Gegenspieler Jan-Niklas Pietsch, von dem er gefoult worden war, auf ein Schmerzensgeld von mindestens 650 000 Euro. Insgesamt summierte sich der Streitwert der Klage auf 822 000 Euro – über die nun allerdings doch nicht vor Gericht verhandelt wird: Mike Glemser hat die Klage zurückgezogen.