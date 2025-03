Sonne, fast 20 Grad – was fehlt? Genau, ein Eis! Zum Glück haben schon einige Stuttgarter Eisdielen die Saison 2025 eingeläutet. Hier könnt ihr im Kessel köstlich kalte Kugeln schlecken.

Sonnenstrahlen auf der Haut und ein leckeres Eis in der Hand- was vor ein paar Wochen bei Minusgraden noch unmöglich erschien, ist jetzt Anfang März schon Realität. Ja, der Frühling zieht ins Ländle! Diese Eisdielen aus dem Kessel sind schon aus ihrer Winterpause zurück oder hatten nie geschlossen.

Claus Eismanufaktur

Kreative Eissorten ohne Zusatzstoffe gibt es hier das ganze Jahr über. Hinzu kommt noch die vielfältige Speisekarte mit der ein oder anderen Leckerei mit frischen Zutaten aus der Region.

Claus Eismanufaktur und Deli, Tübinger Str. 41-43, Stuttgart-Süd, tägl. 10-18 Uhr

Old Bridge Gelateria

Ein bisschen Dolce Vita gibt’s bei der Old Bridge Gelateria gleich an zwei Standorten in der City. Ob Gelato, Kaffee oder Crêpes – hier findet ihr viele Leckereien.

Old Bridge Gelateria, Eberhardstr. 31, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 12-19, So 13-19 Uhr; Bolzstr. 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 12-19, So 13-19 Uhr

Eiscafé Fantasia da Raffaele

Schleck, Schleck: Seit dem 1. März erwarten euch im Vaihinger Traditions-Eiscafé Fantasia da Raffaele wieder leckerer Kaffee und tolle Eisspezialitäten.

Eiscafé Fantasia da Raffaele, Vaihinger Markt 24, Stuttgart-Vaihingen, Mo-Sa 10.30-20, So 11-20 Uhr

Eiswerkstatt Stuttgart

Die Milch aus Tübingen und die Erdbeeren aus dem Heckengäu: Stuttgarts einzige Bio-Eisdiele verkauft seit dem 1. März wieder leckeres Gelato in handwerklicher Qualität und aus Zutaten aus der Region.

Eiswerkstatt, Senefelder Str. 70, Stuttgart-West, Mo-Sa 12-20, So 13-20 Uhr

Eis-Bistro Pinguin

Ein absoluter Kessel-Klassiker: Im Eis-Bistro Pinguin gibt es ab dem 13. März wieder das kultige Mops- oder Mercedes-Eis zu ergattern und genießen.

Eis-Bistro Pinguin, Eugensplatz 2A, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 12-19, Sa+So 13-19 Uhr

Gelateria Kaiserbau

Wechselnde Sorten und kreative Eigenkreationen gibt’s wieder bei der Gelateria am Marienplatz. Außerdem kann man hier auch Frozen Joghurts und Eisbecher bestellen.

Gelateria Kaiserbau, Marienplatz 14, Stuttgart-Süd, tägl. 12-19 Uhr

Vana Eis Stuttgart

Schmackhafte Kugeln, viele auch vegan oder laktosefrei, gibt es seit diesem Wochenende auch wieder bei Vana Eis. Hier gibt’s leckeres Eis oder Sorbet in Dinkelwaffeln und leckeren Fairtrade-Kaffee.

Vana Eis - Die Manufaktur, Breitscheidstr. 20, Stuttgart- West, tägl. 12-19 Uhr

Gelateria Ice Ice Baby

Hausgemachtes Eis aus regionalen Zutaten gibt’s mit leckeren Toppings bei Ice Ice Baby. Hinzu kommt noch ein sehr großes Sortiment mit fancy Sorten wie Basilikum, Safran, oder Honig-Feige. Für alle, mit sehr speziellen Geschmäckern, gibt’s auch die Sorte Lakritz.

Gelateria Eis Eis Baby, Herdweg 36, Stuttgart-Nord, tägl. 10-18 Uhr; Bahnhofstr. 17, Stuttgart-Bad Cannstatt, tägl. 12.30-18 Uhr

Kesselglück

Nach einer kurzen Pause können sich Genießer seit Ende Januar wieder an den Eis- und Schokospezialitäten von Kesselglück ergötzen. Ob Mango mit Kardamom, weiße Schokolade und Matcha oder göttliche Pistazie, hier kommt jeder auf seinen Geschmack.

Kesselglück, Nadlerstr. 19, Stuttgart-Mitte, So-Fr 12-18, Sa 11-18 Uhr

Eiscafé Venedig

Der Klassiker in Mitte: Das kleine Glashäuschen am Ende der Königstraße ist schon seit Jahrzehnten eine beliebte Anlaufstelle für leckeres Gelato, fluffige Waffeln oder verführerisch duftende Crêpes.

Eiscafé Venedig, Königstr. 66, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-21, So 12-21 Uhr