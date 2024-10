Wer arbeitslos ist und Bürgergeld erhält, soll künftig einmal im Monat das Jobcenter aufsuchen. So sieht es eine neue Gesetzesvorlage der Ampelkoalition vor. Bisher müssen Leistungsbezieher nur halbjährlich beim Jobcenter erscheinen.

red/epd 09.10.2024 - 12:58 Uhr

Arbeitslose Bürgergeld-Bezieher sollen enger vom Jobcenter betreut werden. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin eine Vorlage aus dem Bundesarbeitsministerium, wonach die Leistungsbezieher künftig monatlich statt halbjährlich im Jobcenter erscheinen sollen, wenn das für ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist. Die Gesetzesänderung muss vom Bundestag beschlossen werden. Sie ergänzt Änderungen beim Bürgergeld, die das Kabinett vor einer Woche auf den Weg gebracht hat.