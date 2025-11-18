Millionensumme für das Technische Hilfswerk: Der erste Schritt für den Bau der neuen Unterkunft in Leonberg ist getan. Das Projekt wird aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
18.11.2025 - 06:29 Uhr
Das Frohlocken kennt kaum Grenzen. 15 Millionen Euro macht der Bund für den Bau der neuen Unterkunft des Technischen Hilfswerks (THW) in Leonberg locker. Diese Nachricht verbreiteten Politikerinnen und Politiker aus Lokal- und Bundespolitik dieser Tage fast im Minutentakt. „Eine Sensation“ nennt den Geldregen etwa die SPD-Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert. Von „Rückenwind für das Projekt in Leonberg“ spricht der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz. Landrat Roland Bernhard nennt es eine „großartige Nachricht für die ehrenamtlichen Helfer des THW Leonberg“.