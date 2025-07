Joachim Wolfangel ist Leiter der Quirin Privatbank in Stuttgart und erklärt im Interview warum Aktien es bei deutschen Anlegerinnen und Anlegern schwer haben, weshalb sie sich langfristig trotzdem lohnen und worauf man achten sollte, wenn man in Aktien investieren möchte.

Herr Wolfangel, der DAX läuft derzeit auf Hochtouren. Aktien haben es trotzdem schwer bei deutschen Anlegerinnen und Anlegern – warum?

Das hat im Grunde drei Ursachen: Erstens verbinden viele Menschen Aktien mit Zockerei. Dazu beigetragen haben unter anderem die Dotcom-Blase 2000 und die Finanzmarktkrise 2008. So investierten beispielsweise beim Börsengang der Telekom 1996 viele Erstanleger, im Zuge der Dotcom-Krise stürzte die Aktie vom Höchststand 100 Euro in kurzer Zeit auf unter zehn Euro ab. Damit war für viele Menschen das Thema Aktie erst mal wieder erledigt. Zweitens schafft die fehlende Finanzbildung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Unwissen statt Begeisterung für die Kapitalmärkte. Und drittens setzen viele Deutsche auf tradierte Sparprodukte, die aber keinen echten Vermögenszuwachs bringen.

Warum empfehlen Sie, bei der Geldanlage auf Aktien zu setzen?

Aktien sind Produktivkapital und machen Anleger zu Miteigentümern eines Unternehmens. Man profitiert von den Mehrwerten und damit Gewinnen, die durch das investierte Geld geschaffen werden. Zum einen über die Wertsteigerung der Aktie, zum anderen über die Ausschüttung von Dividenden. Aktien sind auch ein guter langfristiger Inflationsschutz für das Vermögen, da Unternehmen grundsätzlich ihre Preise erhöhen und damit höhere Umsätze erzielen können.

Worauf sollten Anleger achten, wenn sie in Aktien investieren wollen?

Ersten ist es wichtig, nicht in einzelne Aktien zu investieren, das wäre dann tatsächlich Zockerei. Stattdessen sollte man über eine breitestmögliche internationale Streuung die Kraft der Weltwirtschaft nutzen. Das bedeutet, dass auch der DAX keine gute Anlage ist, da er nur den Heimatmarkt abdeckt. Wenn wir von „Streuung“ sprechen, meinen wir mehr als 10.000 Titel und nicht 40.

Zweitens ist es zudem entscheidend, auf niedrige Kosten der Anlageprodukte zu achten, am besten funktioniert das über ETFs.

Drittens sollten Anleger darüber hinaus auf Spekulationen, also auf Prognosen, wie sich die Märkte entwickeln werden, und auf den Versuch, die Rendite der Märkte zu übertreffen, verzichten. Beides gelingt allenfalls zufällig und nicht systematisch. Besser ist es, stattdessen prognosefrei zu investieren und auf die Effektivität der Märkte zu vertrauen.

Viertens ist es einer der wichtigsten Tipps, die einmal aus guten Gründen eingeschlagene Anlagestrategie, die den ersten drei Regeln folgt, auch in turbulenten Marktphasen durchzuhalten und nicht übereilt auszusteigen. Das ist das A und O für Ihren Anlageerfolg. Denn langfristig erholen sich die weltweiten Aktienmärkte immer wieder. Gerade nach Krisen ist das Erholungspotenzial oft enorm.

Historisch gesehen geht es an den Märkten immer wieder auf und ab, auch in diesem Jahr. Bleiben Aktien trotzdem die richtige Wahl?

Ja, das bleiben sie, solange die gerade erläuterten Regeln beherzigt werden. Bei genügend breiter Streuung und Verzicht auf taktische Anpassungen werden wenige schlechte durch viele gute Börsenjahre langfristig mehr als ausgeglichen.

Privatbank klingt teuer – was zahlen Ihre Kundinnen und Kunden?

Kostentechnisch fährt unsere Kundschaft deutlich besser als bei einer provisionsfinanzierten Bank, die ihre Beratung zwar vermeintlich kostenlos anbietet, und dann aber doch hohe Ausgabeaufschläge, Managementgebühren und Bestandsprovisionen einbehält. Die persönliche Rundumbetreuung an unseren 15 Standorten bundesweit kostet zwischen 0,88 Prozent und 1,48 Prozent pro anno, der Preis wird günstiger, je höher das Anlagevolumen ist. Unsere digitale Geldanlage quirion können Kunden schon ab 0,48 Prozent haben. Dafür gibt es im langfristigen Mittel etwa sieben bis acht Prozent Rendite nach Kosten.

Inwiefern brauchen wir Banken und Berater wie Sie überhaupt noch, im Zeitalter der KI?

KI kann sicher vieles, sie kann aber weder Marktentwicklungen vorhersehen noch wird sie Beraterinnen und Berater komplett ersetzen können. Sie kann Prozesse optimieren, Wissen vermitteln und damit die Beraterinnen und Berater entlasten, damit diese mit ihren Kundinnen und Kunden das besprechen können, was wirklich wichtig ist, nämlich was sie mit ihrem Geld erreichen wollen, welche Ziele und Wünsche sie sich realisieren wollen. Wir haben eine eigene KI, quirionAI – sie fängt da an, wo ChatGPT aufhört und will vor allem zur Finanzbildung in Deutschland beitragen.

An wen richtet sich Ihre Beratung?

Wir sind für alle Anlegerinnen und Anleger da – bei der Quirin Privatbank persönlich vor Ort an 15 Standorten bundesweit, digital bei quirion und in Sachen Finanzwissen mit qurionAi. Insgesamt betreuen wir 9,5 Milliarden Euro von 105.000 Kundinnen und Kunden, die wir mit unserer Anlagephilosophie zu besseren Anlegerinnen und Anlegern gemacht haben.

