Kurz vor der Bundestagswahl sprudeln Großspenden an die Parteien im Bundestag. Das Volumen solcher Geldgeschenke hat in diesem Wahlkampf ein Rekordniveau erreicht. Auch Parteien am Rande des demokratischen Spektrums profitieren davon.

Armin Käfer 06.02.2025 - 14:15 Uhr

Wahlkampf ist kostspielig. Die Parteien investieren zweistellige Millionenbeträge in Plakate, Internetpropaganda und Veranstaltungen. Ihre Kassenlage entscheidet über die Schlagkraft im Wettbewerb um Wähler. Einige haben in den vergangenen Wochen Großspenden in Millionenhöhe erhalten, erstmals auch die AfD.