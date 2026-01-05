Rauchbomben, Sprengsatz und Krähenfüße: In Italien stoppen Unbekannte einen Geldtransporter auf der Autobahn – und verschwinden mit 400.000 Euro. Nach den Tätern wird nun gefahndet.

dpa 05.01.2026 - 13:56 Uhr

Ortona - Unbekannte haben bei einem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter auf einer Autobahn in Italien rund 400.000 Euro erbeutet. Die Täter brachten den Verkehr nach Behördenangaben mit quer gestellten Fahrzeugen zum Stillstand und überfielen den Wagen in einer blitzschnellen Aktion. Dabei setzten sie auch Rauchbomben ein, verteilten sogenannte Krähenfüße auf der Fahrbahn und feuerten auf das gepanzerte Fahrzeug.