In seiner Freizeit bringt sich Yevgeniy Klibanov Gebärdensprache bei, um sich mit seinen gehörlosen Kunden unterhalten zu können. Das verändert einiges.
17.06.2026 - 04:00 Uhr
Nürnberg - Metzger Yevgeniy Klibanov liebt es, sich mit seinen Kunden zu unterhalten, wenn er Wurst in Scheiben schneidet oder Fleisch abwiegt. Dann lächelt er über das ganze Gesicht und holt weit mit den Armen aus. Bei zwei seiner Stammkunden ging das jedoch lange Zeit nicht: Die beiden Männer sind gehörlos. Deshalb lernt der 39-Jährige in seiner Freizeit seit etwa einem Jahr Gebärdensprache.