Der Gemeinderat Hochdorf stimmt für den Ausbau einer Verbindung zwischen der neuen Radstrecke an der Landesstraße und der Kreisstraße in Richtung Roßwälden.
Das Radwegenetz in Hochdorf wird weiter ausgebaut. Nach etwa zwei Jahren Planungszeit hat der Gemeinderat nun den Entwurf für eine Radwegverbindung zwischen der neuen Strecke entlang der Landesstraße 1201 und dem Breitwiesenareal beschlossen. Zunächst soll eine Verbindung in der Reichenbacher Straße bis zur Talbachgasse eingerichtet werden. Die Weiterführung kann in einem zweiten Bauabschnitt erfolgen. Das gesamte Projekt wird mit Kosten von bis zu fast einer Million Euro kalkuliert. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Antrag auf Förderung beim Regierungspräsidium Stuttgart zu stellen. Eine Förderzusage könnte die Kosten laut der Verwaltung um maximal zwei Drittel vermindern.