Die Kasse ist leer, die Gemeinde kämpft: Hemmingen darf zunächst bis März nur noch das Nötigste ausgeben. Die Bevölkerung muss sich auf schmerzhafte Einschnitte einstellen.
20.11.2025 - 13:51 Uhr
Nach der Großen Kreisstadt Ditzingen hat jetzt auch die Gemeinde Hemmingen eine Haushaltssperre verhängt. Laut dem Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) gilt sie zunächst bis März des kommenden Jahres, bis der neue Haushalt verabschiedet ist. Die Gemeinde darf so lange nur noch Geld für Dinge ausgeben, zu denen sie vertraglich oder rechtlich verpflichtet ist. „Es sieht echt düster aus. Alles Schöne wird eingedampft“, sagt der Rathauschef. Würde man kaufmännisch rechnen, „wären wir im nächsten Jahr insolvent, weil wir den laufenden Betrieb nicht mehr bewerkstelligen können“.