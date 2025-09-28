Beim Gemeindefest der evangelischen Kirche in Oberriexingen dürfen sich Besucher vom Turm der Georgskirche abseilen lassen. Dahinter steckt eine clevere Idee.

Bei einem Gemeindefest der evangelischen Kirche denken viele an Festzelt, Kuchen, Stadtkapelle und Kinderprogramm. Oberriexingen erfüllte die Erwartungen, wartete aber mit einer Besonderheit auf. Die Pfarrerin Barbara Martin, der Vorsitzende der Bezirkssynode Albrecht Noller und Bürgermeister Ron Keller haben sich am Sonntag vom Turm der Georgskirche abseilen lassen – und allen Besuchern mithilfe der Bergwacht Unterland die Möglichkeit gegeben, es ihnen gleichzutun. Was vor einigen Jahren schon einmal stattfand, sollte auch dieses Jahr wieder den Fokus auf das Kirchgebäude richten. Damals von Pfarrer Ulrich Gratz dazu gedacht, auf die Sanierung aufmerksam zu machen, ist es dieses Mal der Innenraum, der umgestaltet wird. Dort sollen in Zukunft auch Veranstaltungen stattfinden können. Auch wenn in Oberriexingen noch unterschiedliche Altersgruppen in der Kirche aktiv seien, sagte Albrecht Noller, „kämpfen auch wir mit Kirchenaustritten“. Dem müsse man sich stellen.

 

Essen und Getränke auf Spendenbasis

Eine Besonderheit am Oberriexinger Gemeindefest: Speisen und Getränke wurden gegen freiwillige Spenden ausgegeben. „Wir wollen, dass das ein Fest für alle ist. Auch für diejenigen, die weniger Geld haben und für diejenigen, die keine Berührungspunkte mit der Kirche haben“, sagte Noller. „Man merkt bei uns, dass sich die Menschen stark mit Oberriexingen identifizieren“, sagte Bürgermeister Ron Keller, der selbst bei der Bergwacht ist. „Und beim Gemeindefest kommt der ganze Ort zusammen und feiert.“